Усик отримав титул "Людина року – 2018": фото з нагородження

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Усик отримав титул "Людина року – 2018": фото з нагородження

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик став переможцем в номінації "Спортсмен року" під час нагородження володарів престижного титулу "Людина року – 2018".

Урочиста церемонія "Людина року" відбулася у Києві в суботу, 23 березня, у Національній опері України. Загалом було 23 номінації. Олександр Усик" переміг у номінації "Спортсмен року".

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Олександр Усик під час нагородження титулом "Людина року 2018" (Фото Владимир Дубик/K2 Promotions Ukraine)

Окрім Усика, на цей титул також претендували Олімпійський чемпіон з фрістайлу 2018 року Олександр Абраменко та Чемпіонка Світу з дзюдо 2018 року Дарія Білодід.

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Також на перемогу у номінації "Нова генерація року" претендувала дворазова чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі з фехтування на шпагах 2018 року Катерина Чорній.

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Теги: Спорт Новини Спорту Олександр Усик Дарія Білодід Олександр Абраменко Бокс
Джерело: 24 Канал
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