Усик отримає чемпіонський пояс WBO без поєдинку

Олександр Усик може стати власником титулу WBO без бою проти чинного чемпіона Ентоні Джошуа. Це станеться, якщо Джошуа відмовиться захищати титул проти українця, який є офіційним претендентом.

Спеціалізований портал World Boxing News повідомляє, що в наступному бою британець захищатиме пояс IBF проти Кубрата Пулєва.

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Таким чином, титул WBO стане вакантним і перейде в руки Усика. Усе пов'язано з тим, що Усик і Джошуа пов'язані з промоутерською компанією Matchroom Boxing.

Щоб не віддати один з чемпіонських поясів в руки боксера іншої промоутерської компанії, новим чемпіоном WBO стане Усик.

Натомість Джошуа після захисту титулу IBF повинен зустрітися з переможцем реваншу Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі.

Чи може Усик володіти титулом, не провівши бій?

Така ймовірність існує, оскільки боксерські організації часто призначають чемпіонами боксерів, коли титул стає вакантним.

Наприклад, нещодавно американець Девін Хейні отримав статус чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі.

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Як відомо, цей титул виграв Василь Ломаченко 31 серпня. Але українець отримав статус франчайзингового чемпіона і WBC вирішила призначити Хейні чинним чемпіоном.

До цього Девін володів статусом тимчасового чемпіона за версією WBC.