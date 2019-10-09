Усик перед боєм відвідав тренування "Чикаго Буллз" та нокаутував маскота: фото та відео

Олександр Усик вже декілька днів перебуває у Чикаго (США), де 12-го жовтня він дебютує у суперважкій вазі. Українець зустрінеться з Чаззом Візерспуном, який замінить у ринзі Тайрона Спонга.

Олександр відвідав тренування баскетбольної команди "Чикаго Буллз". Українець отримав від шестиразових чемпіонів НБА пам'ятну майку з "17" номером.

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Фото: twitter.com/chicagobulls

Усик встиг поспілкуватися з тренером "Буллз" Джимом Бойленом.



Джим Бойлен та Олександр Усик / Фото: twitter.com/chicagobulls

Також Олександр звернувся до фанатів "Чикаго", побажавши їхній команді успіху в передсезонному матчі проти "Нью-Орлеану".

A special thank you to the @chicagobulls and good luck tomorrow night! #RunWithUs pic.twitter.com/JupZoZMHGZ — DAZN USA (@DAZN_USA) 9 October 2019

Встиг Олександр і познайомитися і з маскотом "Чикаго Буллз". Обидва провели дуель, після чого талісман "Чикаго" отримав легенький ляпас від українця.

Наступний Бій Олександр Усик проведе проти Чазза Візерспуна. Бій відбудеться у ніч з 12 на 13 жовтня у Чикаго (США). Огляд дебюту Усика в супертяжах читайте на сайті Спорт24.

Детальну інформацію про Чазза Візерспуна – читайте тут.