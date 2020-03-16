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Усик перед боєм з Чісорою продемонстрував відмінну координацію: відео

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Олександр Усик / xsport.ua

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик продовжує готуватися до наступного поєдинку. Уже 23 травня Усик повинен зустрітися з британцем Дереком Чісорою. Українець перебуває у відмінній формі.

У своєму інстаграмі Олександр продемонстрував чудову координацію. Усик жонглював м'ячами, стоячи на хиткій дошці.

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Дивіться відео тренування Усика

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@boxraw #Undisputed17 #UsykChisora

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Що відомо про наступний бій Усика?

  • 11 березня було офіційно оголошено про те, що бій між Усиком та Дереком Чісорою відбудеться 23 травня 2020 року. Бій прийме арена O2 у Лондоні (Англія).
  • 13 березня боксери провели першу пресконференцію, на якій зустрілися поглядами. Дуель поглядів відбулася спокійно.
  • Українець заявив, що не встиг відчути "смак" суперважкої ваги. Тому бій з Чісорою, за словами українця, буде викликом для нього.
  • Водночас Чісора подякував Усику, що він прийняв цей бій. "Він топ-боксер. Це буде хороший поєдинок", – заявив Дерек.
  • Британець впевнений, що Усик може здобути перемогу тільки нокаутом.
 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Олександр Усик Бокс
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