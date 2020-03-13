Усик піднявся у топ-3 рейтингу IBF та зможе претендувати на бій з Джошуа

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик піднявся у рейтингу IBF. Олександр увійшов у топ-3 рейтингу IBF, титулом якої володіє Ентоні Джошуа.

Усик посідає третю сходинку у списку, хоча минулого місяця українець був 6-м, інформує сайт IBF. Очолює рейтинг болгарський боксер Кубрат Пулєв, який у червні зустрінеться з Ентоні Джошуа.

До теми Усик – Джошуа: бій відбудеться у 2020 році

Рейтинг IBF

Кубрат Пулєв (Болгарія) Чарльз Мартін (США) Олександр Усик (Україна) Майкл Хантер (США) Енді-Руїс молодший (Мексика) Роберт Хеленіус (Фінляндія)

Зазначимо, що прогрес Усика у рейтингу може наблизитися українця до поєдинку з Ентоні Джошуа. Якщо українець підніметься на першу сходинку рейтингу, то стане обов'язковим претендентом.

Як відомо, Усик є офіційним претендентом за версією WBO. Цим титулом також володіє британець Джошуа.

Коли наступний бій Усика?

Непереможний український боксер повернеться у ринг 23 травня. У Лондоні Усик зустрінеться з досвідченим британцем Дереком Чісорою.

Квитки на бій коштують від 40 до 800 фунтів стерлінгів. Також з'явився офіційний проморолик поєдинку.

Чісора провів декілька поєдинків з топ-боксерами суперважкої ваги. У 2012 році Чісора програв Віталію Кличку, у 2014 році – Тайсону Ф'юрі, а згодом і Девіду Хею.