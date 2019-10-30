Усик після дебютного бою в супертяжах увійшов в топ-5 рейтингу за версією WBC

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Український боксер Олександр Усик вперше у кар’єрі увійшов до рейтингу суперважкої ваги Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Усик посів п'яте місце в оновленому рейтингу найкращих боксерів від WBC.

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Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі поступається тільки Ділліану Уайту, Тайсону Ф'юрі, Луїсу Ортісу і Олександру Повєткіну.

WBC прийняв рішення поставити Усика вище Адама Ковнацкі, Джозефа Паркера, Кубрата Пулєва і Оскара Ріваса. На подив, Дерек Чісора після перемоги на Девідом Прайсом покинув топ-10 WBC. Британський боксер Джо Джойс підвищений з 12-го місця на 10-е.

Таким чином, Олександр Усик став на крок ближче до бою з діючим чемпіоном WBC Деонтеєм Уайлдером.

Що відомо про дебют Усика в суперважкій вазі?
У ніч на 13 жовтня Усик у Чикаго (США) переміг Чазза Візерспуна. Українець здолав американця, оскільки той не зміг продовжити бій після семи раундів. Олександр є офіційним претендентом на титул WBO.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик Усик – Візерспун
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