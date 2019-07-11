Усик після переходу у супертяжі продовжує домінувати у крузервейті: фото

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Олександра Усик
Олександра Усик / Фото з відкритих джерел

Авторитетний боксерський журнал The Ring Magazine оновив свої рейтинги по дивізіонах.

У важкій вазі лідером залишився Олександра Усик (16-0, 12 КО), який все ще володіє титулом журналу.

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Однак, вже давно відомо про його перехід в суперважку вагу. Що цікаво, всіх інших поясів в крузервейті українець вже позбувся.

Спорт 24 писав, що лідером журналу незалежно від вагової категорії є інший українець Василь Ломаченко (13-1, 10 КО).

В останньому бою Олександр Усик переміг нокаутом Тоні Белью в листопаді минулого року і захистив всі свої титули в крузервейті, однак пізніше сам відмовився від пояса чемпіона за версією WBA через перехід в суперважку вагу.

До слова, свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі Олександр Усик проведе у вересні – його суперником буде 38-річний Карлос Такам.

 

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Олександр Усик Бокс
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