Усик після переходу у супертяжі продовжує домінувати у крузервейті: фото
Авторитетний боксерський журнал The Ring Magazine оновив свої рейтинги по дивізіонах.
У важкій вазі лідером залишився Олександра Усик (16-0, 12 КО), який все ще володіє титулом журналу.
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Однак, вже давно відомо про його перехід в суперважку вагу. Що цікаво, всіх інших поясів в крузервейті українець вже позбувся.
Спорт 24 писав, що лідером журналу незалежно від вагової категорії є інший українець Василь Ломаченко (13-1, 10 КО).
В останньому бою Олександр Усик переміг нокаутом Тоні Белью в листопаді минулого року і захистив всі свої титули в крузервейті, однак пізніше сам відмовився від пояса чемпіона за версією WBA через перехід в суперважку вагу.
До слова, свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі Олександр Усик проведе у вересні – його суперником буде 38-річний Карлос Такам.