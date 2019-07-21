Усик планує провести три топ-бої за 12 місяців: названо суперників

Український боксер Олександр Усик все ще готується до дебюту у суперважкій вазі. Але вже планує провести три бої проти топ-боксерів.

За словами Олександра Усика, у 2020 році він планує вийти в ринг проти Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера.

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"Я просто хочу битися. Що мені їх усіх називати? Мені без різниці, з ким битися. За наступний рік я хотів би битися з Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером. Так, я хочу зустрітися з ними протягом 12 місяців в наступному році", – заявив Усик.

Варто нагадати, що Усик поки ще не дебютував у суперважкій вазі. Він мав провести бій проти Карлоса Такама ще 25 травня 2019 року. Але напередодні бою травмував руку, тож поєдинок перенесли на невизначений час. Та цей бій Усик – Такам може відбутися 14 вересня.

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Щодо суперників, то чемпіоном світу є лише Деонтей Уайлдер. Він володіє чемпіонським поясом за версією WBC. Ентоні Джошуа був володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Але неочікувано програв їх у бою проти Енді Руїса. Саме проти американця Джошуа має провести бій-реванш до кінця року.