Усик планує провести три топ-бої за 12 місяців: названо суперників

1453 Читать новость на русском
Усик планує провести три топ-бої за 12 місяців: названо суперників

Український боксер Олександр Усик все ще готується до дебюту у суперважкій вазі. Але вже планує провести три бої проти топ-боксерів.

За словами Олександра Усика, у 2020 році він планує вийти в ринг проти Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера.

Читайте також: Олександр Усик відвідав окупований Крим

"Я просто хочу битися. Що мені їх усіх називати? Мені без різниці, з ким битися. За наступний рік я хотів би битися з Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером. Так, я хочу зустрітися з ними протягом 12 місяців в наступному році", – заявив Усик.

Варто нагадати, що Усик поки ще не дебютував у суперважкій вазі. Він мав провести бій проти Карлоса Такама ще 25 травня 2019 року. Але напередодні бою травмував руку, тож поєдинок перенесли на невизначений час. Та цей бій Усик – Такам може відбутися 14 вересня.

Як вам така заява? Гвоздик про війну з Росією: Президенту потрібна була завіса, щоб грабувати нашу країну

Щодо суперників, то чемпіоном світу є лише Деонтей Уайлдер. Він володіє чемпіонським поясом за версією WBC. Ентоні Джошуа був володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Але неочікувано програв їх у бою проти Енді Руїса. Саме проти американця Джошуа має провести бій-реванш до кінця року.

 

blog_ava
З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
22 липня
43771
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
22 липня 14:20 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
353
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9546
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4862
"Карпати" офіційно підписали чергового новачка
22 липня 17:31 "Карпати" офіційно підписали чергового новачка
379
Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
22 липня 09:22 Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
2524
Новини
Більше новин
Залиште відгук