Усик почекає? Ф'юрі та Джошуа розпочали переговори про об'єднавчий бій

Команди володаря титулу WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі і чемпіона WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа почали переговори про об'єднавчий бій.

Про це повідомляє ESPN. Поєдинок може відбутися в Саудівській Аравії або іншій країні Аравійського півострова.

Читайте також Коли відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа: відповідь промоутерів

Крім того, джерело повідомляє, що команді Ф'юрі доведеться заплатити солідну суму Деонтей Вайлдеру, щоб американець відмовився від свого права на негайний реванш.

Наступний поєдинок Ентоні Джошуа повинен провести влітку проти Кубрата Пулєва. Британець захищатиме титул чемпіона світу за версією IBF. Попередній бій Ентоні провів у грудні 2019 року. У реванші британець здолав Енді Руїса.

Водночас Ф'юрі повинен провести реванш з Деонтеєм Уайлдером. Тайсон переміг американця у лютому та відібрав чемпіонський титул.

Коли може відбутися бій Усик – Джошуа?

Зусртіч боксерів мала всі шанси відбутися влітку 2020 року. Українець – офіційний претендент на титул WBO, яким володіє Ентоні.

Але, британець вирішив провести захист поясу IBF проти Кубрата Пулєва. Бій повинен відбутися 25 липня.

Натомість Усик має зустрітися з Дереком Чісорою. Потенційно переможець двобою вийде на зустріч з Джошуа. Але бій Усик – Чісора перенесено на невизначений термін.

Сам Джошуа висловлює бажання перед Усиком зустрітися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Важливу роль у визначенні наступного суперника Джошуа відіграватиме WBO, яка зобов'язала британця провести захист титулу в бою з Усиком.

Якщо британець відмовиться від бою, то може втратити пояс.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24