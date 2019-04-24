Усик похвалився м'язами за місяць до дебюту у супертяжах: фото

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу за версіями WBO, WBC, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) за місяць до бою проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО) похвалився своїми м'язами і чудовою формою.

Спаринг-партнер Усика Олександр Трифонов напередодні поєдинку опублікував фото в Instagram, на якому боксер показав свою чудову форму.

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Наступний поєдинок за участі Усика відбудеться 25 травня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Двобій в Україні покаже телеканал "Інтер".

Відомо, що Карлос Такам може отримати 800 тисяч доларів, якщо переможе Олександра Усика. Скільки за цей бій отримає українець – поки невідомо.

Також промоутер Олександр Красюк повідомляв, що українські боксери Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) , Олександр Усик та Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) мріють провести бій на київському стадіоні НСК "Олімпійський".

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Теги: Новини Спорту Спорт Олександр Усик Усик – Такам Бокс
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