Усик показав, що робить для переходу в суперважку вагу: фото

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик готується найближчим часом змінити вагову категорію.

Для того, щоб конкурувати з важчими суперниками Олександру потрібно набрати вагу.

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Усик не обмежується поїданням вареників, про що він звітував раніше.

Олімпійський чемпіон почав виконувати силові вправи зі штангою.

"Шлях до суперважкої ваги", – підписав Усик свій допис в Instagram.

Свій наступний бій українець проведе у вищій ваговій категорії. Серед можливих суперників – росіянин Олександр Повєткін. Бій може відбутися у США.

Також на бій з українцем претендує досвідчений фінський боксер Роберт Хеленіус. Точно наступним суперником Усика не буде Ентоні Джошуа. За словами промоутера британця, такий поєдинок може відбутися наступного року.

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