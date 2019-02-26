Усик показав, що робить для переходу в суперважку вагу: фото
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик готується найближчим часом змінити вагову категорію.
Для того, щоб конкурувати з важчими суперниками Олександру потрібно набрати вагу.
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Усик не обмежується поїданням вареників, про що він звітував раніше.
Олімпійський чемпіон почав виконувати силові вправи зі штангою.
"Шлях до суперважкої ваги", – підписав Усик свій допис в Instagram.
Свій наступний бій українець проведе у вищій ваговій категорії. Серед можливих суперників – росіянин Олександр Повєткін. Бій може відбутися у США.
Також на бій з українцем претендує досвідчений фінський боксер Роберт Хеленіус. Точно наступним суперником Усика не буде Ентоні Джошуа. За словами промоутера британця, такий поєдинок може відбутися наступного року.
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