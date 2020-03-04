Усик показав відмінну форму перед поверненням у ринг: відео

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик продовжує готуватися до наступного поєдинку. 33-річний спортсмен перебуває у відмінній фізичній формі.

У своєму офіційному інстаграмі Олександр Усик опублікував відео тренування з тенісним м'ячем.

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Усик продемонстрував не тільки відмінну реакцію та точність ударів, але й потужні м'язи.

Відео тренування Усика