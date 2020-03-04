Усик показав відмінну форму перед поверненням у ринг: відео
-
Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик продовжує готуватися до наступного поєдинку. 33-річний спортсмен перебуває у відмінній фізичній формі.
У своєму офіційному інстаграмі Олександр Усик опублікував відео тренування з тенісним м'ячем.
До речі: Ексчемпіон світу Паркер заговорив про бій з Усиком
Усик продемонстрував не тільки відмінну реакцію та точність ударів, але й потужні м'язи.
Відео тренування Усика
- Попередній бій Олександр Усик провів 12 жовтня 2019 року. У США Усик дебютував у суперважкій вазі, здолавши Чазза Візерспуна.
- Очікується, що наступний поєдинок Усик проведе 23 травня проти британця Дерека Чісори. Зустріч боксерів пройде у Лондоні.
- Також Усик є офіційним претендентом на титул WBO, яким володіє Ентоні Джошуа. Ймовірно, що в разі перемоги над Чісорою наступним суперником українця стане Джошуа.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Календар матчів збірної України в Лізі націй: коли зіграємо з Іспанією, Німеччиною та Швейцарієюсьогодні , 10:58
-
"Група смерті" України в Лізі націй, перемога "Динамо" та інші новини спорту 3 березнясьогодні , 07:15
-
"Динамо" у більшості перемогло "Колос" та тимчасово повернуло друге місце в УПЛ: відео3 березня , 21:24
Коментарі