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Усик показав відмінну форму перед поверненням у ринг: відео

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Олександр Усик / 24 канал

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик продовжує готуватися до наступного поєдинку. 33-річний спортсмен перебуває у відмінній фізичній формі.

У своєму офіційному інстаграмі Олександр Усик опублікував відео тренування з тенісним м'ячем.

До речі: Ексчемпіон світу Паркер заговорив про бій з Усиком

Усик продемонстрував не тільки відмінну реакцію та точність ударів, але й потужні м'язи.

Відео тренування Усика

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@boxraw #Undisputed17

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

  • Попередній бій Олександр Усик провів 12 жовтня 2019 року. У США Усик дебютував у суперважкій вазі, здолавши Чазза Візерспуна.
  • Очікується, що наступний поєдинок Усик проведе 23 травня проти британця Дерека Чісори. Зустріч боксерів пройде у Лондоні.
  • Також Усик є офіційним претендентом на титул WBO, яким володіє Ентоні Джошуа. Ймовірно, що в разі перемоги над Чісорою наступним суперником українця стане Джошуа.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Олександр Усик Спорт Бокс
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