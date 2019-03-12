Усик показав, як готується до переходу у важку категорію: відео тренувань

Абсолютний чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі Олександр Усик готується до переходу у важчу вагову категорію. Для цього українець активно тренується.

Відео з тренування Олександра Усика було викладено у його каналі у Telegram.

Читайте також: Усик здійняв хвилю обурення, виклавши відео зі скандальним священиком РПЦ

Відео тренування Усика

При цьому поки команда Усика не може домовитися щодо його бою у важкій ваговій категорії. Серед можливих суперників – російський боксер Олександр Повєткін.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

Повєткін же восени 2018 року програв Ентоні Джошуа. Бій закінчився ще у 7-му раунді перемогою Джошуа.