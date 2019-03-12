Усик показав, як готується до переходу у важку категорію: відео тренувань

283 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик

Абсолютний чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі Олександр Усик готується до переходу у важчу вагову категорію. Для цього українець активно тренується.

Відео з тренування Олександра Усика було викладено у його каналі у Telegram.

Читайте також: Усик здійняв хвилю обурення, виклавши відео зі скандальним священиком РПЦ

Відео тренування Усика

При цьому поки команда Усика не може домовитися щодо його бою у важкій ваговій категорії. Серед можливих суперників – російський боксер Олександр Повєткін.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

Повєткін же восени 2018 року програв Ентоні Джошуа. Бій закінчився ще у 7-му раунді перемогою Джошуа.

blog_ava
"Обличчя псоріазу": Кім Кардашян показала загострення своєї хвороби
сьогодні
3566
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Динамо" програло по пенальті "Хоффенхайму" в Юнацькій лізі УЄФА
сьогодні 19:03 "Динамо" програло по пенальті "Хоффенхайму" в Юнацькій лізі УЄФА
158
Усик показав, як готується до переходу у важку категорію: відео тренувань
сьогодні 18:36 Усик показав, як готується до переходу у важку категорію: відео тренувань
276
Як воротар київського "Арсеналу" тричі невдало обігрував гравців "Динамо": курйозне відео
11 березня 15:52 Як воротар київського "Арсеналу" тричі невдало обігрував гравців "Динамо": курйозне відео
1131
Київське "Динамо" закупило найдорожчі в Україні елітні Mercedes: ціни
сьогодні 14:21 Київське "Динамо" закупило найдорожчі в Україні елітні Mercedes: ціни
923
Помер легендарний нападник збірної Бразилії Коутіньо
сьогодні 09:50 Помер легендарний нападник збірної Бразилії Коутіньо
391
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук