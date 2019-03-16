Усик показав, як грає в теніс під час тренувань: відео

Абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик готується до переходу у суперважку вагову категорію. І активно тренується.

Та Усик працює не лише у спортивному залі. Але й грає в теніс.

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Боксер виклав відео тенісного матчу. Саме відео накладено на пісню Noize MC "Моя музыка всегда со мной".

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Олександр Усик поки не дебютував у суперважкій ваговій категорії. Його команда не може домовитися щодо його бою . Серед можливих суперників – російський боксер Олександр Повєткін. Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.