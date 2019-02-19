Усик показав, як набирає масу для переходу у суперважку вагову категорію: фото

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик готується до дебюту у суперважкій вазі (Heavyweight, понад 90,72 кілограма). Однак для цього йому слід набрати масу.

Робить це Усик за допомогою вареників. Відповідне фото боксер виклав у себе в Instagram, показавши зображення до і після.

Читайте також: На бій з Усиком претендує боксер, який побив українського ветерана

Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBO, WBC, IBF, WBA та журналу The Ring. Однак свій наступний бій українець проведе у вищій ваговій категорії. Серед можливих суперників – росіянин Олександр Повєткін. Бій може відбутися у США.