Усик показав, як набирає масу для переходу у суперважку вагову категорію: фото

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Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик готується до дебюту у суперважкій вазі (Heavyweight, понад 90,72 кілограма). Однак для цього йому слід набрати масу.

Робить це Усик за допомогою вареників. Відповідне фото боксер виклав у себе в Instagram, показавши зображення до і після.

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Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBO, WBC, IBF, WBA та журналу The Ring. Однак свій наступний бій українець проведе у вищій ваговій категорії. Серед можливих суперників – росіянин Олександр Повєткін. Бій може відбутися у США.

 

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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