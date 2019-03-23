Усик показав, як танцює під час тренування: веселе відео

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик продовжує підготовку до дебюту у суперважкій вазі. Та не лише тренуваннями займається український боксер.

Олександр Усик знаходить час і розважитися. Прямо у тренувальному залі. Під час однієї з перерв він вирішив потанцювати. І показав на відео свої здібності.

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Відео танців Олександра Усика під час тренування

Сам боксер готується до першого бою у суперважкій вазі. Попередньо він запланований на 18 травня. Олександр Усик домовився про поєдинок з камерунцем Карлосом Такамою (36-5-1, 28 КО). Бій мав відбутися 18 травня в Чикаго. Але його можуть перенести на 17 травня через інший боксерський поєдинок