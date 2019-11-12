Усик посунув росіянина в рейтингу WBC, Богачук вперше піднявся в топ-15

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Найпрестижніша професійна боксерська організація WBC оновила рейтинги боксерів у всіх вагових категоріях.

Дебютант суперважкого дивізіону Олександр Усик піднявся з п'ятої позиції на четверту, обійшовши росіянина Олександра Повєткіна, який і зовсім вилетів і топ-5. В оновленому рейтингу WBC Богачук виявився на 14-й позиції.

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Тепер колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі поступається тільки Ділліану Уайту, Тайсону Ф'юрі та Луїсу Ортісу.

В оновленому рейтингу WBC Сергій Богачук виявився на 14-й позиції. Тепер 24-річний боксер з Вінниці може претендувати на бій з чемпіоном Тоні Харрісоном (28-2, 21 КО), якщо той буде шукати суперника по добровільному захисті титулу.

Харрісон завоював пояс WBC в грудні минулого року після перемоги одноголосним рішенням суддів над Жермеллом Чарлі (32-1, 16 КО). 21 грудня в Онтаріо боксери проведуть реванш.

Також зазначимо прогрес українського боксера Віктора Постола, який в першій напівсередній вазі піднявся на першу сходинку. Незабаром Постола очікує бій з чемпіоном ваги – Хосе Раміресом.

Ще один українець Сергій Дерев'янченко в середній вазі займає третє місце WBC.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Сергій Дерев'янченко
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