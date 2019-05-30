Усик потрапив у топ-5 боксерів-важковаговиків, не провівши жодного бою у цій ваговій категорії
Український боксер Олександр Усик посів п'яте місце в опитуванні читачів Sky Sports за найкращого боксера у важкій вазі.
Усик набрав 9,7 тисячі голосів читачів. При цьому Усик не провів жодного поєдинку у важкій вазі. Його дебют у цій ваговій категорії – бій проти Карлоса Такама довелося відкласти через травму українця.
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Перше місце читачі віддали чемпіон світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, IBO британцю Ентоні Джошуа (26,3 тисячі голосів). Друге місце у ще одного британця – Тайсона Ф'юрі (22 тисячі голосів). На третьому місці – Чемпіон світу за версіями WBC Sliver та WBO Ділліан Уайт (15,1 тисячі голосів). Вище Усика опинився і чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер.
Нагадаємо, Усик є чемпіоном світу у першій важкій вазі за версіями WBO, WBC і IBF. Йому довелося відмовитися від титулу чемпіона світу за версією WBA, після чого він втратив звання абсолютного чемпіона світу.