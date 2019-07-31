Усик повернувся до тренувань та продемонстрував свою потужність: відео

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Олександр Усик розпочав активну підготовку до дебютного в суперважкій вазі бою. Колишній абсолютний чемпіон світу проведе бій проти Карлоса Такама восени.

Олександр мав провести бій проти Карлоса Такама ще 25-го травня, але 7-го травня стало відомо, що Усик через травму не зможе боксувати, відтак бій перенесли.

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Усик зазнав травми біцепса, відтак його дебют у суперважкій вазі відклався до осені.

Тепер же Олександр повернувся до тренувань та активно працює з грушею. Усик залучає дві руки, тому травма вже в минулому.

 

 

Олександр Усик повернувся до тренуваннь

Олександр Усик повернувся до тренуваннь, і показав свою потужність на мішкові ---------------------------------------------------------------------------------------------- Партнер Ukrainian Boxing Arena - Ukrainian Boxing Group: Слава Україні!

Опубліковано Ukrainian Boxing Arena Вівторок, 30 липня 2019 р.

 

 

Що відомо про дебют Усика в суперважкій вазі

Після травми Усика один з його промоутерів Олександр Красюк заявив, що в команді більше не розглядають Такама як кандидата на дебютний для українця бій у супертяжах.

Ситуацію начебто змінило те, що Олександр був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.

Ясності щодо бою вимагав і сам Такам. За словами Карлоса, він все ще сподівається вийти в ринг з Усиком. Камерунець впевнений, що зможе перемогти українця.

За словами іншого промоутера українця – Едді Хірна, Усик проведе бій проти Карлоса Такама. Бій відбудеться на Wintrust Arena в Чикаго 12 або 19 жовтня.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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