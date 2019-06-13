Усик пояснив, чому не хоче проводити бій з росіянином Повєткіним

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу у важкій вазі за версією IBF Олександр Усик (16-0, 12 КО) заявив, що не хоче боксувати з росіянином Олександром Повєткіним (34-2, 24 КО).

За словами Усика, промоутери обговорювали можливість проведення бою, але ця тема перекладається в політику. Про це він розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі USYK17.

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Промоутери розмовляли між собою. Мені здається, це сильно переводять в якусь політику. Я не хочу боксувати з Олександром, бо це буде політичний бруд з обох сторін. Через це не хочеться проводити цей поєдинок,
– сказав Усик.

Олександр Повєткін минулий бій проводив у вересні 2018 року, коли в сьомому раунді був нокаутований Ентоні Джошуа.

В останньому бою Олександр Усик переміг нокаутом Тоні Белью в листопаді минулого року і захистив всі свої титули в крузервейті, однак пізніше сам відмовився від пояса чемпіона за версією WBA через перехід в суперважку вагу.

До слова, свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі Олександр Усик проведе у вересні – його суперником буде 38-річний Карлос Такам.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Усик
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