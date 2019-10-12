Усик представив ефектний промо-ролик до дебюту в суперважкій вазі

Олександр Усик у ніч з 12 на 13 жовтня дебютує у суперважкій вазі. Першим суперником українця у новій ваговій категорії стане американець Чазз Візерспун.

До цього Олександр був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. Цього успіху Усик прагне досягти у хевівейті.

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У своєму інстаграмі Олександр опублікував промо-ролик до дебюту у суперважкій вазі.

Промо-ролик Усика

Усик і Візерспун вже пройшли всі офіційні заходи, зокрема дуель поглядів та процедуру зважування.

Олександр Усик набрав сім кілограмів у порівнянні з попередніми поєдинками. Та американець на 12 кілограмів важчий за українця.

Детальну інформацію про Чазза Візерспуна можна прочитати за цим посиланням.

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В Україні поєдинок, який відбувається у Чикаго (США), покаже телеканал "Інтер". 13-го жовтня о 4:30 за київським часом на каналі вийде програма "Великий бокс". Поєдинок Усик – Візерспун розпочнеться приблизно о 05:30 за київським часом.