Усик представив ефектний промо-ролик до дебюту в суперважкій вазі

63 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик / matchroomboxing.com

Олександр Усик у ніч з 12 на 13 жовтня дебютує у суперважкій вазі. Першим суперником українця у новій ваговій категорії стане американець Чазз Візерспун.

До цього Олександр був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. Цього успіху Усик прагне досягти у хевівейті.

Читайте також: Усик – Візерспун: анонс боксерського поєдинку

У своєму інстаграмі Олександр опублікував промо-ролик до дебюту у суперважкій вазі.

Промо-ролик Усика

Усик і Візерспун вже пройшли всі офіційні заходи, зокрема дуель поглядів та процедуру зважування.

Олександр Усик набрав сім кілограмів у порівнянні з попередніми поєдинками. Та американець на 12 кілограмів важчий за українця.

Детальну інформацію про Чазза Візерспуна можна прочитати за цим посиланням.

Читайте також: Усик – Візерспун: букмекери вже назвали переможця бою

В Україні поєдинок, який відбувається у Чикаго (США), покаже телеканал "Інтер". 13-го жовтня о 4:30 за київським часом на каналі вийде програма "Великий бокс". Поєдинок Усик – Візерспун розпочнеться приблизно о 05:30 за київським часом.

 
blog_ava
Бойова Мендель: прессекретарка Зеленського знову чинила опір журналістам – відео
сьогодні
4860
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Усик Усик – Візерспун
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вболівальники підтримували збірну України у Харкові: атмосферні фото та відео
сьогодні 11:43 Як вболівальники підтримували збірну України у Харкові: атмосферні фото та відео
Ігор Саджениця 1509
Україна – Литва: відеоогляд яскравого поєдинку
11 жовтня 23:37 Україна – Литва: відеоогляд яскравого поєдинку
Михайло Гема 2172
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 11-го жовтня
сьогодні 08:28 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 11-го жовтня
Юрій Семенюк 1313
Тренерка мені сказала, що з такими ногами я маю йти в моделі або бігати, – Софія Яремчук
10 жовтня 18:55 Тренерка мені сказала, що з такими ногами я маю йти в моделі або бігати, – Софія Яремчук
Станіслав Безушко 1435
Нереалізований баскетболіст: хто такий Чазз Візерспун – новий суперник Усика
9 жовтня 11:35 Нереалізований баскетболіст: хто такий Чазз Візерспун – новий суперник Усика
Михайло Гема 1826
Новини
Більше новин
Залиште відгук