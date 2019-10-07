Усик прибув до Чикаго на дебютний бій у суперважкій вазі

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Усик прибув до Чикаго на дебютний бій у суперважкій вазі

Український боксер Олександр Усик прибув до Чикаго. Саме тут відбудеться його дебютний поєдинок у суперважкій вазі.

Усик у Чикаго буде битися проти голландця Тайрона Спонга. Бій відбудеться 12 жовтня на Wintrust Arena. До цього українець провів тренувальний табір у США.

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В останньому бою українець важким нокаутом у 8 раунді здобув перемогу над британцем Тоні Белью (30-3, 20 КО) – поєдинок став останнім для Олександра в першій важкій вазі. Він відбувся ще 10 листопада 2018 року. Після цього мав бути бій проти Карлоса Такама 25 травня, який повинен був стати дебютним для Усика у суперважкій вазі. Однак незадовго до бою українець травмував руку, тому бій перенесли, а згодом Такам домовився з іншим суперником. 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Бокс Усик – Спонг Олександр Усик
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