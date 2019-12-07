Усик прилетів на бій Джошуа – Руїс, його можливий суперник вже там: фото

227 Читать новость на русском
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Претендент на статус чемпіона світу в суперважкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) разом зі своєю дружиною прилетів до Саудівської Аравії на реванш Ентоні Джошуа – Енді Руїс.

Відповідне фото з'яивлося у Telegram-каналі Usyk17.

Читайте також: Джошуа – Руїс: де дивитися в Україні чемпіонський реванш


Усик зі своєю командою на бою Джошуа – Руїс

ТНа "Битву в дюнах" прилетів і британець Дерек Чісора (32-9, 23 КО). Ймовірний суперник Усика вже встиг зустрітися з Джошуа.


Дерек Чісора прибув на бій Джошуа – Руїс

Також Олександр очно зустрівся з Дереком Чісорою та зробив спільне фото.

Судячи з усього, від результату бою Джошуа – Руїс залежить і майбутнє українця. У разі перемоги британця Усик зможе вийти на титульний поєдинок вже через бій. Якщо ж переможе мексиканець, то подальший розвиток подій туманний.

Реванш Джошуа – Руїс за титули WBA, WBO, IBF та IBO відбудеться у ніч із 7 на 8 грудня в місті Ед-Дірійя (Саудівська Аравія). Огляд поєдинку читайте на сайті Спорт24.

Смерть активіста Мирошниченка через українську мову: що вирішив суд
сьогодні
10397
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик Джошуа – Руїс Ентоні Джошуа
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:10 Кубок світу з біатлону-2019: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 1518
сьогодні 14:40 З Уайта зняли звинувачення у використанні допінгу, він претендент на пояс WBC
Юрій Семенюк 306
сьогодні 14:07 Як зірковий Мессі дебютував у Лізі чемпіонів у Донецьку 15 років тому – ексклюзивні кадри
Вісент Луїс 279
6 грудня 20:34 Зевіна принесла Україні першу медаль чемпіонату Європи з плавання на короткій воді
543
6 грудня 19:54 Хокеїсти українських топ-клубів влаштували масову бійку на льоду: відео
Юрій Семенюк 1070
Новини
Більше новин
Залиште відгук