Усик прилетів на бій Джошуа – Руїс, його можливий суперник вже там: фото

Претендент на статус чемпіона світу в суперважкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) разом зі своєю дружиною прилетів до Саудівської Аравії на реванш Ентоні Джошуа – Енді Руїс.

Відповідне фото з'яивлося у Telegram-каналі Usyk17.

Читайте також: Джошуа – Руїс: де дивитися в Україні чемпіонський реванш



Усик зі своєю командою на бою Джошуа – Руїс

ТНа "Битву в дюнах" прилетів і британець Дерек Чісора (32-9, 23 КО). Ймовірний суперник Усика вже встиг зустрітися з Джошуа.



Дерек Чісора прибув на бій Джошуа – Руїс

Також Олександр очно зустрівся з Дереком Чісорою та зробив спільне фото.

Судячи з усього, від результату бою Джошуа – Руїс залежить і майбутнє українця. У разі перемоги британця Усик зможе вийти на титульний поєдинок вже через бій. Якщо ж переможе мексиканець, то подальший розвиток подій туманний.

Реванш Джошуа – Руїс за титули WBA, WBO, IBF та IBO відбудеться у ніч із 7 на 8 грудня в місті Ед-Дірійя (Саудівська Аравія). Огляд поєдинку читайте на сайті Спорт24.