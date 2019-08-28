Усик приїде в Лондон, щоб підтримати Ломаченка у важливому бою

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) приїде в Лондон на бій українця Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) і британця Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО).

Промоутер Усика Едді Хірн заявив, що під час цього візиту він обговорить з українцем суперника на його наступний бій.

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Такам підписав контракт на бій з кимось іншим. Нехай вони самі себе оцінюють, але він вчинив нерозумно. Є кілька імен. Ми ведемо переговори з Андрієм Федосовим і з Брайантом Дженнінгсом. Усик буде в Лондоні під час бою Ломаченка, і ми обговоримо його суперника.

Він є обов'язковим претендентом на бій з переможцем реваншу Джошуа – Руїс. Усик – геній, але ми говоримо про перехід у більш важку вагу,
– сказав Хірн.

На кону поєдинку Ломаченко – Кемпбелл стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі. Перші два належать Ломаченку, а титул WBC в легкій вазі є вакантним після того як від нього відмовився Майкі Гарсія.

Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться в Лондоні 31 серпня на The O2 Arena. Онлайн-трансляція, відео бою та його результат – на сайті Спорт24.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Лондон Ломаченко – Кемпбелл Василь Ломаченко Олександр Усик
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