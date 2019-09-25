Усик про Спонга: Це дуже хороший дебют для мене в суперважкій вазі

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Олександр Усик
Олександр Усик / twitter.com/usykaa

Олександр Усик оцінив свого першого суперника в суперважкій вазі. Український боксер зустрінеться з Тайроном Спонгом.

Олександр називає Спонга хорошим суперником для дебюту в новій ваговій категорії, враховуючи, що Тайрон входить у топ-5 рейтингу WBO.

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На цей момент нічого не можу сказати про Спонга. Ми просто спостерігаємо за ним, за його поєдинками, вивчаємо його, напрацьовуємо свої комбінації. Спонг – п'ятий у рейтингу WBO, він навіть вище, аніж Такам. У нього в графі поразок "0". Це дуже хороший дебют для мене в суперважкій вазі,
– сказав Усик.

Олександр Усик і Тайрон Спонг зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena. Для українського боксера це буде дебют у суперважкій вазі.

Детальну інформацію про Тайрона Спонга – читайте тут.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик Усик – Спонг
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