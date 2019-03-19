Усик про вірність Україні: Мій батько все життя та всюди говорив російською, але був українцем

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Олександр Усик
Олександр Усик / Getty Images

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик заявив, що виступатиме лише під українським прапором і навіть не розглядає можливості від’їзду з України. Як пояснив він, хоча його батько й все життя спілкувався російською, хоча завжди наголошував, що за національністю є українцем.

Як зауважив спортсмен у ефірі одного з українських телеканалів, йому не раз пропонували виступати за інші країни.

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"Просто мені кажуть: "Ми тобі даємо гроші, ми тобі даємо житло, ти нічого більше не потребуєш, твої діти ходять в школу, ми знаходимо роботу. Тобі нічого не треба, тільки боксуй за нас і все" , – зазначив він.

Як переконує боксер, у відповідь на такі слова він згадував, ким за національністю був його російськомовний батько.

У мене батько все життя промовив російською мовою, навіть живий в Чернігівській області, там, де всі розмовляють українською, але він все життя говорив російською мовою. Проте завжди мені повторював: "Хто ти за національністю? Ти – українець". Він мені завжди про це говорив,
– констатував Усик.

Це вже не перша заява Усика щодо любові до України. Так, на початку 2019 року український чемпіон переконував, що любить свою батьківщину, проте ніколи не кричить про це, а мовчки виконує свою місію. Крім того, він підкреслював, що українцям слід об’єднатися, і тоді все вийде. Також Усик розповідав про свої поїздки на передову до українських військових, де він, за його словами, жив з ними у бліндажах. 

якими ще гучними кроками та заявами відзначався олександр усик:
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Теги: Новини України Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 канал
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