Усик прочитав свій новий вірш: відео
Український боксер Олександр Усик опублікував відео, на якому зачитав свій новий вірш. Наразі Олександр перебуває у США, де готується до наступного поєдинку.
"Світ повний сильних і добрих людей, але вони маскуються під себе і видають себе за інших, це їх форма захисту. Від слабких і заздрісних людей", – підписав відеоодопис Усик.
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Текст віршу Усика (подається мовою оригіналу):
Пуля летела и умоляла:
Прости, что убила, я выполняла…
Я выполняла задание стрелка…
Мне просто задача. Прости ты меня.
Будь моя воля в выборе тела –
Я бы исчезла, или сгорела,
Но не летела бы я в человека –
Образ Создателя, вечность без века.
Я посмотрела в глаза тебе смело,
Увидела мир я – и обомлела!
Ты не боялся меня ну ни капли!
Такой должен жить! Мне никак не обнять тебя…
Пуля жалела упавшее тело,
Над ним опустилась и обомлела,
В небо смотрела и плакала очень,
Просила простить за закрытые очи…
Усик, який відомий своєю поетичнісю, раніше присвятив вірш російському боксеру Максиму Дадашеву, який трагічного загинув.
Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів. Хто буде наступним суперником українця досі не відомо.