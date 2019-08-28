Усик прочитав свій новий вірш: відео

Український боксер Олександр Усик опублікував відео, на якому зачитав свій новий вірш. Наразі Олександр перебуває у США, де готується до наступного поєдинку.

"Світ повний сильних і добрих людей, але вони маскуються під себе і видають себе за інших, це їх форма захисту. Від слабких і заздрісних людей", – підписав відеоодопис Усик.

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Текст віршу Усика (подається мовою оригіналу):

Пуля летела и умоляла:

Прости, что убила, я выполняла…

Я выполняла задание стрелка…

Мне просто задача. Прости ты меня.

Будь моя воля в выборе тела –

Я бы исчезла, или сгорела,

Но не летела бы я в человека –

Образ Создателя, вечность без века.

Я посмотрела в глаза тебе смело,

Увидела мир я – и обомлела!

Ты не боялся меня ну ни капли!

Такой должен жить! Мне никак не обнять тебя…

Пуля жалела упавшее тело,

Над ним опустилась и обомлела,

В небо смотрела и плакала очень,

Просила простить за закрытые очи…

Усик, який відомий своєю поетичнісю, раніше присвятив вірш російському боксеру Максиму Дадашеву, який трагічного загинув.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів. Хто буде наступним суперником українця досі не відомо.