Усик продемонстрував м'язи після скандальної заяви Девіда Хея: фото

Український боксер суперважкої категорії Олександр Усик опублікував знімок, де він у футболці із зображенням легендарного Брюса Лі демонструє свої накачані м'язи.

Фото Олександр виклав на своїй сторінці в Facebook.

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Олександр Усик продемонстрував м'язи

Цікаво, що знімок з'явився на тлі заяв екс-чемпіона світу Девіда Хея про те, що перспективи Усика в суперважкій вазі сумнівні через те, що невідома сила удару його рук.

Спорт 24 писав, що Олександр Усик, який хоче дебютувати у новій ваговій категорії, очолив рейтинг у суперважкій вазі. Олександр несподівано був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.

В останньому бою Олександр Усик переміг нокаутом Тоні Белью в листопаді минулого року і захистив всі свої титули в крузервейті, однак пізніше сам відмовився від пояса чемпіона за версією WBA через перехід в суперважку вагу.

До слова, свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі Олександр Усик проведе у вересні – його суперником буде 38-річний Карлос Такам.