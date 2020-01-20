Усик продемонстрував вміння стріляти – відео
Український боксер Олександр Усик продемонстрував вміння стріляти. Боєць у вільний від тренувань час сходив у тир, де постріляв по мішенях.
Відео зі стрільбою Усика було опубліковано на сторінці LomUs в інстаграмі.
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Окрім звичайної стрільби з одного пістолета, Усик спробував так звану стрільбу по-македонськи.
Що таке стрільба по-македонськи? Метод ведення бою вогнепальною зброєю, найчастіше пістолетами. Передбачає стрільбу з двох рук, одночасно піднятих на рівень плечей.
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- Наступний поєдинок Олександра Усика відбудеться навесні 2020 року. Промоутер Олександр Красюк заявив, що Усик повернеться у березні або квітні.
- Українець може поборотися за титул WBO, якщо він стане вакантним. Наразі чинним володарем титулу є Ентоні Джошуа.
- Ймовірними суперниками українця є Дерек Чісора та Джозеф Паркер.
- Останній бій Усик провів 13 жовтня 2019 року. У Чикаго українець дебютував у суперважкій вазі, здолавши Чаза Візерспуна.
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