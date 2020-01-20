24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Усик продемонстрував вміння стріляти – відео

746 Читать новость на русском
Олександр Усик / boxingscene.com

Український боксер Олександр Усик продемонстрував вміння стріляти. Боєць у вільний від тренувань час сходив у тир, де постріляв по мішенях.

Відео зі стрільбою Усика було опубліковано на сторінці LomUs в інстаграмі.

Це важливо: Ф'юрі заявив, що не битиметься з Усиком

Окрім звичайної стрільби з одного пістолета, Усик спробував так звану стрільбу по-македонськи.

Що таке стрільба по-македонськи? Метод ведення бою вогнепальною зброєю, найчастіше пістолетами. Передбачає стрільбу з двох рук, одночасно піднятих на рівень плечей.

Це цікаво: Поліція зупинила авто Усика на дорозі: відео розвитку подій

  • Наступний поєдинок Олександра Усика відбудеться навесні 2020 року. Промоутер Олександр Красюк заявив, що Усик повернеться у березні або квітні.
  • Українець може поборотися за титул WBO, якщо він стане вакантним. Наразі чинним володарем титулу є Ентоні Джошуа.
  • Ймовірними суперниками українця є Дерек Чісора та Джозеф Паркер.
  • Останній бій Усик провів 13 жовтня 2019 року. У Чикаго українець дебютував у суперважкій вазі, здолавши Чаза Візерспуна.
Зеленський назвав умову, за якої може піти у відставку
сьогодні
18385
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:37 Повернення Флойда Мейвезера: хто буде наступним суперником – МакГрегор чи Хабіб?
Андрій Тудовші 320
19 січня 10:14 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік
Юрій Семенюк 1498
сьогодні 15:15 Рой Кін жорстоко обірвав кар'єру Голанда – трагічна історія батька юної зірки "Боруссії"
Михайло Гема 539
19 січня 08:25 Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою
Ігор Саджениця 52944
сьогодні 10:43 "Ліверпуль" переміг "Манчестер Юнайтед": нові рекорди клубу
Ігор Саджениця 523
Новини
Більше новин
Залиште відгук