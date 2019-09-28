Усик продовжує підготовку до дебюту у супертяжках: відео з тренувань українця

114 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик / K2 Promotions

Український чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) готується до дебютного бою в суперважкій вазі.

В мережі з'явилися відео з тренувань українця, де він боксує в стилі "п'яного майстра" та відробляє швидкісні навички.

Дивіться також: Дебют Усика в суперважкій вазі: представлено промо-ролик

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр Усик продолжает подготовку к следующему поединку. Усик дебютирует в супертяжелом весе поединком против Тайрона Спонга. Усик и Спонг встретятся 12-го октября в Чикаго на Wintrust Arena. . @serge_lapin . @time_boxing_ua #UsykSpong #Usyk #усик #greatest #usykteam #usyk17 #timeboxingua #fight #fightclub #fighting #fighter #never #thebest #thebestever #thebestteam #dreamteam #boxing #proboxing #boxingday #boxingclub #boxingfamily #boxingfanatik #sport #chempion #бокс #боксер #training #boxingnews #undisputed

Публикация от TimE boxing UA 《TBU》 (@time_boxing_ua)

Суперником Усика стане 34-річний нідерландський боєць Тайрон Спонг (13-0, 12 КО). Бій Усик – Спонг відбудеться 12-го жовтня в Чикаго.

blog_ava
З’явилися подробиці відставки голови Укравтодору Новака
сьогодні
3245
Теги: Спорт Бокс Усик – Спонг Олександр Усик Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик продовжує підготовку до дебюту у супертяжках: відео з тренувань українця
сьогодні 12:47 Усик продовжує підготовку до дебюту у супертяжках: відео з тренувань українця
114
Пілот Формули-1 ледь не переїхав пташку на гран-прі Росії: відео
27 вересня 14:22 Пілот Формули-1 ледь не переїхав пташку на гран-прі Росії: відео
229
Володимир Кличко жорстко відповів президенту Федерації боксу України
27 вересня 12:01 Володимир Кличко жорстко відповів президенту Федерації боксу України
4923
Прем'єр-міністр Польщі виділив урядовий літак збірній з волейболу, щоб вона дісталася на матч ЧЄ
27 вересня 10:17 Прем'єр-міністр Польщі виділив урядовий літак збірній з волейболу, щоб вона дісталася на матч ЧЄ
2411
"Мілан" поступився "Торіно", пропустивши гол ударом через себе: відео
27 вересня 08:51 "Мілан" поступився "Торіно", пропустивши гол ударом через себе: відео
371
Новини
Більше новин
Залиште відгук