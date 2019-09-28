Усик продовжує підготовку до дебюту у супертяжках: відео з тренувань українця
Український чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) готується до дебютного бою в суперважкій вазі.
В мережі з'явилися відео з тренувань українця, де він боксує в стилі "п'яного майстра" та відробляє швидкісні навички.
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Суперником Усика стане 34-річний нідерландський боєць Тайрон Спонг (13-0, 12 КО). Бій Усик – Спонг відбудеться 12-го жовтня в Чикаго.
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