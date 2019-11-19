Усик прокоментував бій проти Візерспуна

Олександр Усик прокоментував дебютний бій у суперважкій вазі проти Чазза Візерспуна. У ніч з 12 на 13 жовтня українець у Чикаго переміг американця за підсумками 7 раундів.

Олександр заявив, що Візерспун шукав можливості приголомшити його потужним ударом.

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Він не боявся, не заховався за мене, не закосив, хоча я нормально по ньому потрапляв. Він терпів і намагався міцно вдарити. Навіть було пару моментів, коли він потрапляв, мені доводилося відстрибувати. Він просто зустрічав мої атаки й намагався шандарахнути,

– розповів Усик в інтерв'ю USYK17.

Також Усик сказав, що поки не відчув різницю між суперважкою вагою та першою важкою. В першій важкій вазі Усику вдалося стати абсолютним чемпіоном світу.

Поки не відчув різниці. Навіть у своїх габаритах і силі удару. Я такий же, але тільки на 7 кг більший,

– резюмував Усик.

Усик переміг Візерспуна за підсумками семи раундів, оскільки американець відмовився продовжувати бій.

ЗМІ називають Дерека Чісору наступним суперником Усика в суперважкій вазі.