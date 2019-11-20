Усик проти Чісори: перемовини вже стартували

Промоутер Дерека Чісори британець Девід Хей заявив, що перемовини щодо бою з Олександром Усиком вже стартували. Чісора хоче битися за титул WBO, тому повинен спершу перемогти українця, який є обов'язковим претендентом за цією лінією.

Перемовини стартували

Титул WBO належить Енді Руїсу, який 7 грудня проведе реванш з Ентоні Джошуа. Переможець поєдинку повинен зустрітися з обов'язковим претендентом на титул WBO – Усиком. Руїс володіє і титулом IBF і також повинен провести обов'язковий захист проти Кубрата Пулєва.

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Очевидно, що переможець реваншу Джошуа – Руїс не може одночасно првести два захисти. Відтак, доведеться відмовитися від одного з титулів.

Чісора хоче провести бій за пояс WBO. Дерек в останньому бою завоював титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO та кинув виклик Усику.

Ймовірно, що Усик та Чісора зустрінуться у поєдинку за право битися за титул WBO проти переможця бою Руїс – Джошуа. Титул WBO стоятиме на кону, якщо Руїс або Джошуа відмовляться від поясу.

Девід Хей підтвердив, що Чісора зможе битися за титул WBO, якщо переможе Усика. За його словами, перемовини з командою Усика розпочалися.

Так, все рухається в потрібному напрямку. Сподіваюся, скоро у нас з'являться новини щодо цього,

– цитує Хея vRINGe.

Раніше менеджер Олександра Усика Егіс Клімас підтвердив, що британець Дерек Чісора є одним з кандидатів на бій з українцем.

Хто такий Дерек Чісора?

Чісора бився з Віталієм Кличком. Британець програв українцю одноголосним рішення суддів. Чісора більше запам'ятався скандальними діями.

Зокрема, на дуелі поглядів британець дав Віталію ляпас, внаслідок чого ледь не виникла бійка. Чісора також перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка.

Після поєдинку Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм (теперішнім своїм промоутером). Обидвоє були на певний термін дискваліфіковані. На цей момент британець провів 41 бій (32 перемоги, 9 поразок).

26 жовтня Чісора за підсумками 4 раундів переміг Прайса .