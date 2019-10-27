Усик проти Чісори: промоутер заявив, що хоче організувати бій

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Дерек Чісора в бою з Девідом Прайсом
Дерек Чісора в бою з Девідом Прайсом / skysports.com

Промоутер британця Дерека Чісори Девід Хей заявив, що хоче організувати бій для свого земляка проти Олександра Усика. Свою заяву Хей зробив після перемоги Чісори в бою проти Девіда Прайса.

26 жовтня Чісора вже за підсумками 4 раундів переміг Прайса. Дерек завоював титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO та кинув виклик Усику.

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Мені подобається бій з Усиком – він обов'язковий претендент за версією WBO. Якщо цей бій вдасться зробити, він точно буде фантастичним,
– сказав Хей Sky Sports.

Хей переконаний, що "Чісора дав би жару Усику". Девід вважає, що в бою з Усиком 35-річний Чісора зможе завоювати право отримати шанс битися за титул WBO, якщо переможе.

Як відомо, Усик офіційний претендент на титул WBO й повинен зустрітися з переможцем поєдинку Ентоні Джошуа – Енді Руїс, який відбудеться 7 грудня.

Що відомо про потенційний бій Усик – Чісора?

Нещодавно Дерек Чісора заявив, що хоче зустрітися з Олександром Усиком. Він стверджує, що погодиться на бій, якщо буде така можливість.

Водночас Чісора розкритикував Усика. Британцю не сподобався бій Усика проти Чазза Візерспуна. Днями Дерек також висловив переконання, що українець не витримає важкі бої в суперважкій вазі. Хоча ще у квітні Чісора сказав, що Усик наведе жах на супертяжів.

Промоутер Усика Едді Хірн впевнений, що бій Олександра Усика з переможцем поєдинку Дерек Чісора – Девід Прайс був би популярним у Британії. За словами Хірна, все залежить від бажання Усика.

До слова: Дам Усику можливість завоювати один з моїх поясів, – Енді Руїс

Хто такий Дерек Чісора? Чісора свого часу бився з українцем Віталієм Кличком. Британець програв українцю одноголосним рішення суддів. На дуелі поглядів британець дав українцеві ляпас, внаслідок чого ледь не виникла бійка. Чісора також перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка.

Після поєдинку Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм (теперішнім своїм промоутером). Обидвоє були на певний термін дискваліфіковані. На цей момент британець провів 41 бій (32 перемоги, 9 поразок).

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Новини Спорту
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