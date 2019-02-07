Усик проведе бій в один вечір з іншим переможцем WBSS

49 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик / boxingscene.com

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик проведе наступний бій в рамках одного вечора боксу з іншим переможцем WBSS Каллумом Смітом.

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн в інтерв'ю IFL TV заявив, що Усик і представник другої середньої ваги Сміт можуть виступити в рамках одного шоу 18 травня у США.

Читайте також: Усик занадто малий для суперважкої ваги, – екс-чемпіон WBC

Зазначимо, що Сміт у фіналі WBSS здолав Джорджа Гроувза, після чого той завершив кар'єру. У свою чергу, Усик перебоксував Мурата Гассієва.

Суперник Усика наразі ще не відомий. Великі шанси ним стати має росіянин Олександр Повєткін, дещо менші його співвітчизник Денис Лєбєдєв.

Свій останній бій Усик провів в 11 листопада 2018 року, коли нокаутував британця Тоні Белью. Зберігши усі пояси у важкій вазі, Олександр наразі планує піднятися до надважкої ваги.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
сьогодні
6274
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Манчестер Сіті" переміг "Евертон" та повернув перше місце в АПЛ: відео
сьогодні 10:01 "Манчестер Сіті" переміг "Евертон" та повернув перше місце в АПЛ: відео
793
"Барселона" та "Реал" розійшлися миром у матчі Кубка Іспанії: відео голів
сьогодні 09:36 "Барселона" та "Реал" розійшлися миром у матчі Кубка Іспанії: відео голів
412
Світоліна через травму відмовилася грати за збірну України, але виступить на турнірі в Катарі
6 лютого 22:56 Світоліна через травму відмовилася грати за збірну України, але виступить на турнірі в Катарі
747
Українець Михайлюк вперше приміряв форму нового клубу НБА: фото
6 лютого 22:37 Українець Михайлюк вперше приміряв форму нового клубу НБА: фото
278
Львівські "Карпати" планують масштабну реконструкцію стадіону "Україна": що там буде
6 лютого 17:08 Львівські "Карпати" планують масштабну реконструкцію стадіону "Україна": що там буде
1229
Клуб чемпіонату Німеччини підпише контракт з юним українським форвардом
6 лютого 15:47 Клуб чемпіонату Німеччини підпише контракт з юним українським форвардом
378
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук