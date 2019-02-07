Усик проведе бій в один вечір з іншим переможцем WBSS

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик проведе наступний бій в рамках одного вечора боксу з іншим переможцем WBSS Каллумом Смітом.

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн в інтерв'ю IFL TV заявив, що Усик і представник другої середньої ваги Сміт можуть виступити в рамках одного шоу 18 травня у США.

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Зазначимо, що Сміт у фіналі WBSS здолав Джорджа Гроувза, після чого той завершив кар'єру. У свою чергу, Усик перебоксував Мурата Гассієва.

Суперник Усика наразі ще не відомий. Великі шанси ним стати має росіянин Олександр Повєткін, дещо менші його співвітчизник Денис Лєбєдєв.

Свій останній бій Усик провів в 11 листопада 2018 року, коли нокаутував британця Тоні Белью. Зберігши усі пояси у важкій вазі, Олександр наразі планує піднятися до надважкої ваги.

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