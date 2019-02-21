Усик проведе бій з Джошуа: промоутер назвав дату

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Ентоні Джошуа та Едді Хірн
Ентоні Джошуа та Едді Хірн / 100best.news

Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що бій між британським супертяжом Ентоні Джошуа й абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі українцем Олександром Усиком не відбудеться у 2019 році. Ймовірно, що шляхи боксерів перетнуться навесні 2020-го.

За словами Хірна, який представляє інтереси обох боксерів, Усик повинен перейти в суперважку вагу й провести декілька поєдинків.

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Все просто. Усик спершу проведе бій у травні – дебют у хевівейті (Суперважка вага, – Спорт24). Ймовірний опонент – росіянин Олександр Повєткін. Потім проведе ще один бій. А потім, схоже, WBO зробить його обов'язковим претендентом на титул Джошуа. Я припускаю, що їх очна сутичка відбудеться навесні 2020 року,
– цитує Хірна vRINGe.com.

"Ясна річ, що весь світ боксу з нетерпінням чекає поєдинку двох олімпійських чемпіонів, раніше непереможених бійців-професіоналів", – говорить промоутер Усика Олександр Красюк з K2 Promotions Ukraine.

"Не будемо квапити події, – пропонує Джошуа. – Усику спершу належить дебют в хевівейті. Йому спершу належить зрозуміти, як це – витримувати удари хлопців, які важать 108-114 кг. Це хевівейт. Тут важливо щось більше, не просто техніка й майстерність. Тут все залежить від твоєї волі до перемоги. Від того, на що ти готовий піти заради перемоги. Я знаю, що він хороший. І він довів це в крузервейті (Важка вага, – Спорт24). Немає ніяких питань про рівень його майстерності. А перехід в хевівейт дасть відповідь і на питання про його характер".

Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBO, WBC, IBF, WBA та журналу The Ring. Однак свій наступний бій українець проведе у вищій ваговій категорії. Серед можливих суперників – росіянин Олександр Повєткін. Бій може відбутися у США.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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