Усик провів "бій з тінню" на крихкому льоді: відео

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Олександр Усик / Фото із соцмереж

Український боксер Олександр Усик продовжує тримати себе у формі. Однак деколи його тренування мають доволі екстремальний вид.

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Усик виклав відео, де він проводить так званий "бій з тінню". Однак звичну для боксерів вправу спортсмен робить у дещо незвичному місці – посередині водойми, вкритій льодом.

Відео тренування Усика на льоді

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#usyk17

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, останній поєдинок Усик провів проти американця Чазза Візерстуна 13 жовтня 2019 року. Бій було закінчено після сьомого раунду – суперник українця відмовився від продовження.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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