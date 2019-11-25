Усик провів "бій з тінню" на крихкому льоді: відео

Український боксер Олександр Усик продовжує тримати себе у формі. Однак деколи його тренування мають доволі екстремальний вид.

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Усик виклав відео, де він проводить так званий "бій з тінню". Однак звичну для боксерів вправу спортсмен робить у дещо незвичному місці – посередині водойми, вкритій льодом.

Відео тренування Усика на льоді

Нагадаємо, останній поєдинок Усик провів проти американця Чазза Візерстуна 13 жовтня 2019 року. Бій було закінчено після сьомого раунду – суперник українця відмовився від продовження.