Усик провів дуже незвичне тренування на водоймі: захоплююче відео

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Олександр Усик
Олександр Усик / Babilon

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) поділився в соціальних мережах відео з раннього тренування на каяку.

На світанку Усик вирішив зайнятися веслуванням. Відео було опубліковано в спільному акаунті Олександра Усика і Василя Ломаченка в Instagram.

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"Дуже раннє тренування" – йдеться у підписі до відео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очень ранняя тренировка @usykaa #usyk #lomus17 #boxing #training

Публикация от LomUs️ (@lomus_17)

У вівторок, 19 березня, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала Олександра Усика провести захист свого поясу проти росіянина Дениса Лебедєва (32-2, 23 КО).

Правда, українець навряд чи погодиться на цей поєдинок, тому що останнім часом активно набирає вагу і готується до переходу в суперважку вагу.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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