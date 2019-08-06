Усик провів спільний ефір зі скандальним Шарієм: Я тебе дивлюся з 2014 року

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Усик провів спільний ефір зі скандальним Шарієм: Я тебе дивлюся з 2014 року

Колишній абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик провів спільний ефір з блогером-втікачем Анатолієм Шарієм.

Усик зараз перебуває в американському Окснарді, провів ефір в Instagram з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм. Де у цей час перебував блогер-втікач – невідомо. Він переховується, і може бути у Литві.

До слова: Адреса – не дім і не вулиця: де живе скандальний Шарій і очільниця його партії Ольга Бондаренко

Відео спілкування Усика та Шарія

Усик у відео признався, що дивиться відео з Шарієм з 2014 чи 2015 року. При цьому порадив їх дивитися інший український боксер Олександр Гвоздик. Останній теж не приховує своїх поглядів на українську-російську війну, не вважаючи Росію агресором.

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Щодо самого відео, то Шарій, хоч і називає себе журналістом, так і не зміг задати Усику жодного чіткого питання. Це було більше схоже на балаканину з домішками расизму, особливо коли спитав про наступний бій "з якимось чорненьким".

Актуально! Хто такий Шарій і чому його розшукують в Україні – читайте у матеріалі 24 каналу

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Анатолій Шарій Новини Спорту
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