Усик провів спільний ефір зі скандальним Шарієм: Я тебе дивлюся з 2014 року

Колишній абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик провів спільний ефір з блогером-втікачем Анатолієм Шарієм.

Усик зараз перебуває в американському Окснарді, провів ефір в Instagram з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм. Де у цей час перебував блогер-втікач – невідомо. Він переховується, і може бути у Литві.

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Відео спілкування Усика та Шарія

Усик у відео признався, що дивиться відео з Шарієм з 2014 чи 2015 року. При цьому порадив їх дивитися інший український боксер Олександр Гвоздик. Останній теж не приховує своїх поглядів на українську-російську війну, не вважаючи Росію агресором.

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Щодо самого відео, то Шарій, хоч і називає себе журналістом, так і не зміг задати Усику жодного чіткого питання. Це було більше схоже на балаканину з домішками расизму, особливо коли спитав про наступний бій "з якимось чорненьким".

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