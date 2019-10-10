Усик провів відкрите тренування посеред вулиці у Чикаго: фото та відео

Український боксер Олександр Усик готується до дебютного бою в суперважкій вазі. Бій запланований на 12 жовтня в Чикаго.

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Перед боєм Усик провів відкрите тренування на одній з вулиць Чикаго. Там же свої боксерські навики показав і суперник українця – Чазз Візерспун.

Фотогалерея тренування Усика в Чикаго (фото: K2 Promotions)

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Нагадаємо, Усик повинен був провести бій проти Тайрона Спонга. Однак боксера впіймали на вживанні допінгу, про що стало відомо 8 жовтня, за чотири дні до бою. Тож українцю у терміновому порядку шукали іншого суперника. Ним і став американець Чазз Візерспун.

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Відео відкритого тренування Усика та Візерспуна у Чикаго