Усик провів відкрите тренування посеред вулиці у Чикаго: фото та відео

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Відкрите тренування Усика
Відкрите тренування Усика / K2 Promotions

Український боксер Олександр Усик готується до дебютного бою в суперважкій вазі. Бій запланований на 12 жовтня в Чикаго.

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Перед боєм Усик провів відкрите тренування на одній з вулиць Чикаго. Там же свої боксерські навики показав і суперник українця – Чазз Візерспун.

Фотогалерея тренування Усика в Чикаго (фото: K2 Promotions)

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Нагадаємо, Усик повинен був провести бій проти Тайрона Спонга. Однак боксера впіймали на вживанні допінгу, про що стало відомо 8 жовтня, за чотири дні до бою. Тож українцю у терміновому порядку шукали іншого суперника. Ним і став американець Чазз Візерспун.

До слова: Усик – Візерспун: букмекери вже назвали переможця бою

Відео відкритого тренування Усика та Візерспуна у Чикаго

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Усик – Візерспун
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