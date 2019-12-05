Усик розповів про розмову із Зеленським

Український супертяж Олександр Усик (17-0, 13 КО) розповів про розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський зателефонував Усику одразу після дебютної перемоги в хевівейті над Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

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"Він (Зеленський, – ред.) розмовляв зі мною. Говорив якось по-живому, було чутно, що він тільки недавно прокинувся і збирається кудись. Дивився він бій? Не знаю. Він по-любому дивився його, не знаю, в прямому ефірі чи ні", – сказав Усик в інтерв'ю Youtube-каналу USYK17.

Прикольно, насправді, коли президент приділяє увагу спортсменам, звичайним спортсменам, які люблять свою країну, по-різному її прославляють. Критики завжди були і будуть, любителі наші – теж. Все взаємопов'язано. Дійсно, був радий, що він подзвонив.

Наступним суперником Олександра може стати Дерек Чісора (32-9, 23 КО). Усик і Чісора претендують на титульні бої. Вони можуть провести поєдинок з переможцем реваншу Джошуа – Руїс, який відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.