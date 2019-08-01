Усик розповів про спаринг з Ломаченком: ти хочеш його вдарити, а його там вже немає

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Ломаченко та Усик
Ломаченко та Усик / Instagram Олександра Усика

Олександр Усик готується до дебюту у суперважкій вазі. Одним з його спарингів виступив Василь Ломаченко, який виступає у легкій вазі. Та Усику дісталося від нього.

Своїми враженнями від спарингу з Ломаченком Усик поділився в інтерв'ю.

"Було дуже круто. Але була одна проблема – я відхилявся. Але Анатолій Ломаченко (тренер та батько Василя) сказав цього не робити, а відходити. Але я продовжив відхилятися. Тоді він сказав щось на вухо Василю, і той сильно вдарив мене у голову. Після цього я перестав відхилятися і почав відходити", – розповів Усик.

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На питання про те, як він оцінить Василя Ломаченка, Усик відповів питанням.

Що можна сказати про нього, коли ти намагаєшся вдарити людину, дивишся, а її там вже немає,
– підсумував Усик.

Нагадаємо, Ломаченко зараз готується до бою проти Люка Кемпбелла. Це буде бій за вакантний титул чемпіона за версією WBC, а також два чемпіонські пояси WBA та WBO, якими володіє Ломаченко. Бій Ломаченко – Кемпбелл офіційно відбудеться 31 серпня в Лондоні. Поєдинок відбудеться на The O2 Arena.

Усик же дебютує у суперважкій вазі поєдинком проти Карлоса Такама 12 чи 19 жовтня.

Оце так відео! Усик повернувся до тренувань та продемонстрував свою потужність

 

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Василь Ломаченко Новини Спорту
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