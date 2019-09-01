Усик розсмішив британську публіку: боксер скорчив смішне обличчя на камеру (відео)
Олександр Усик, який приїхав у Лондон, щоб підтримати Василя Ломаченка в бою проти Люка Кемпбела, розважив британську публіку.
Промоутер Ломаченка Боб Арум давав інтерв'ю кореспонденту Sky Sports після переможного для українця поєдинку.
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Усик з чемпіонським титулом Василя виліз з-за спини Арума й скорчив смішне обличчя. Журналіст звернув увагу Арума на Усика й той оцінив жарт українця.
Британська публіка, яка полюбила Усика після поєдинку проти Тоні Белью, позитивно сприйняла витіку боксера.
Олександр Усик @usykaa знає, коли з‘явитись @skysports @lomachenkovasiliy @usykaa @lomus_officialОпубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Субота, 31 серпня 2019 р.
У поєдинку за три чемпіонські титули Василь переміг Кемпбела одноголосним рішенням суддів.
Після бою промоутер британця Едді Хірн повідомив, що Кемпбел відправився у лікарню відразу після поєдинку. За його словами, це запобіжні заходи.
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