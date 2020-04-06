Усик шокував мережу гарматною роботою рук на тренуванні: відео
Український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до поєдинку у суперважкій вазі проти британця Дерека Чісори.
Усик опублікував у Instagram відео своєї роботи на груші. Його руки в цей момент можна було порівняти з кулеметними чергами.
До слова Усик назвав боксерів, з якими хоче битися після Чісори
- Бій Олександра Усика проти Дерека Чісори мав відбутися 23 травня в Лондоні на O2 Arena. Однак через карантин його перенесли. Цілком ймовірно, що бій відбудеться в липні.
- Востаннє Усик виходив в ринг ще 12 жовтня 2019 року, коли в дебютному поєдинку у важкій вазі переміг Чезза Візерспуна.
- Ентоні Джошуа є володарем чемпіонського поясу за версією WBO у важкій вазі. Усик є обов'язковим претендентом на цей пояс.
- Джошуа наступний поєдинок має провести проти болгарина Курбата Пулєва. Спочатку цей бій був запланований на 20 червня, однак його перенесли на кінець липня. Британець в цьому бою захищатиме титул чемпіона за версією IBF.
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