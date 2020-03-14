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Усик сконфузився, звертаючись до фанатів англійською: кумедне відео

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Олександр Усик / 24 канал

Англійська українського боксера Олександра Усика все ще залишає бажати кращого. Усик сконфузився, звертаючись до британський фанатів боксу англійською мовою.

Після пресконференції, яка була присвячена поєдинку з Дереком Чісорою, в інтерв'ю Sky Sports Усик звернувся до британських уболівальників. Але важко сказати, чи вони зрозуміли його.

Український боксер невиразно сказав "Ай лав ю алл" (I love you all). Олександр мав на увазі, що любить всіх.

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Дивіться відео звернення Усика

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Britain, @usykaa has a message for you ️

Допис, поширений Sky Sports Boxing (@skysportsboxing)

Усик та англійська

Перед поєдинком з Марком Хуком у Всесвітній боксерській суперсерії (WBSS) Олександр на питання "How do you feel?" (Як ви себе почуваєте?), відповів – I'm feel. I'm very feel!

Олександр допустив помилку, після чого визнав це. Однак боксер з гумором сприйняв помилку та навіть записав пісню.

Після цього випадку Олександр часто відповідав на запитання англійською, як ви себе почуваєте – I'm feel. I'm very feel.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Олександр Усик Новини Спорту Спорт Бокс
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