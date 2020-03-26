Усик спарингує з потужним українським нокаутером перед боєм з Чісорою: фото
Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) продовжує підготовку до бою проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО), який заплановано на 23 травня в Лондоні.
Непереможений український боксер суперважкої вагової категорії Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) допомагає своєму співвітчизнику готуватися до бою з Чісорою.
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"Завжди честь працювати з кращими!", – підписав спільну фото Сіренко.
- Усик готується до бою з Дереком Чісорою, який стане другим його поєдинком в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року. Однак, бій з американцем відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.
- Ентоні Джошуа незабаром належить захист титулів у бою з болгарином Кубратом Пулєвим, але в разі перенесення цього поєдинку він може побитися і з Тайсоном Ф'юрі.
- У той же час, на бій з Ф'юрі в даний момент претендує Деонтей Уайлдер. Їх вже третій поєдинок запланований на 3 жовтня.
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