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Усик спарингує з потужним українським нокаутером перед боєм з Чісорою: фото

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Олександр Усик та Владислав Сіренко / Instagram

Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) продовжує підготовку до бою проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО), який заплановано на 23 травня в Лондоні.

Непереможений український боксер суперважкої вагової категорії Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) допомагає своєму співвітчизнику готуватися до бою з Чісорою.

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"Завжди честь працювати з кращими!", – підписав спільну фото Сіренко.

  • Усик готується до бою з Дереком Чісорою, який стане другим його поєдинком в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року. Однак, бій з американцем відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.
  • Ентоні Джошуа незабаром належить захист титулів у бою з болгарином Кубратом Пулєвим, але в разі перенесення цього поєдинку він може побитися і з Тайсоном Ф'юрі.
  • У той же час, на бій з Ф'юрі в даний момент претендує Деонтей Уайлдер. Їх вже третій поєдинок запланований на 3 жовтня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Усик – Чісора Олександр Усик
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