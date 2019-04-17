Усик станцював запальний танець на тренуванні: відео

Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) запалює в своєму тренувальному таборі під пісню Madcon – Beggin.

Відео було опубліковано в спільному Instagram-акаунті Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Справжній чемпіон: Усик з вагою у 84 кг робив клоунів з боксерів, що важили 91 кг, – екс-тренер збірної України

"Коли в душі ти глибоко творча людина", – йдеться у підписі до відео.

Усик готується до переходу в суперважку вагу, де він 25 травня проведе дебютний бій проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram