Усик станцював запальний танець на тренуванні: відео

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Олександр Усик
Олександр Усик / Facebook

Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) запалює в своєму тренувальному таборі під пісню Madcon – Beggin.

Відео було опубліковано в спільному Instagram-акаунті Василя Ломаченка та Олександра Усика.

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"Коли в душі ти глибоко творча людина", – йдеться у підписі до відео.

Усик готується до переходу в суперважку вагу, де він 25 травня проведе дебютний бій проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Усик – Такам Олександр Усик Бокс
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