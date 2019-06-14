Усик став другим у рейтингу найкращих чемпіонів WBC у важкій вазі за всю історію

Всесвітня боксерська рада (WBC) оприлюднив топ-10 найкращих чемпіонів світу за версією WBC у важкій вазі за всю історію.

Український боксер Олександр Усик став другим найкращим боксером в історії важкої ваги, повідомляє Worldboxingnews.net.

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Усик поступився тільки легендарному американцеві Евандеру Холіфілду. Уродженець Сімферополя удостоївся бути в цьому списку завдяки тому, що в 2018 році він зумів об'єднати всі титули у важкій вазі, ставши абсолютним чемпіоном світу.

Топ-10 чемпіонів світу у важкій вазі за версією WBC:

1. Евандер Холіфілд;

2. Олександр Усик;

3. Хуан Карлос Гомес;

4. Девід Хей;

5. Тоні Белью;

6. Майріс Брієдіс;

7. Жолт Ердеї;

8. Кшиштоф Влодарчик;

9. Жан-Марк Мормек;

10. Анаклет Вамба.

В останньому бою Олександр Усик переміг нокаутом Тоні Белью в листопаді минулого року і захистив всі свої титули в крузервейті, однак пізніше сам відмовився від пояса чемпіона за версією WBA через перехід в суперважку вагу.

До слова, свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі Олександр Усик проведе у вересні – його суперником буде 38-річний Карлос Такам.

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