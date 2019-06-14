Усик став другим у рейтингу найкращих чемпіонів WBC у важкій вазі за всю історію
Всесвітня боксерська рада (WBC) оприлюднив топ-10 найкращих чемпіонів світу за версією WBC у важкій вазі за всю історію.
Український боксер Олександр Усик став другим найкращим боксером в історії важкої ваги, повідомляє Worldboxingnews.net.
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Усик поступився тільки легендарному американцеві Евандеру Холіфілду. Уродженець Сімферополя удостоївся бути в цьому списку завдяки тому, що в 2018 році він зумів об'єднати всі титули у важкій вазі, ставши абсолютним чемпіоном світу.
Топ-10 чемпіонів світу у важкій вазі за версією WBC:
1. Евандер Холіфілд;
2. Олександр Усик;
3. Хуан Карлос Гомес;
4. Девід Хей;
5. Тоні Белью;
6. Майріс Брієдіс;
7. Жолт Ердеї;
8. Кшиштоф Влодарчик;
9. Жан-Марк Мормек;
10. Анаклет Вамба.
В останньому бою Олександр Усик переміг нокаутом Тоні Белью в листопаді минулого року і захистив всі свої титули в крузервейті, однак пізніше сам відмовився від пояса чемпіона за версією WBA через перехід в суперважку вагу.
До слова, свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі Олександр Усик проведе у вересні – його суперником буде 38-річний Карлос Такам.