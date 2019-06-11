Усик став головним героєм у рекламі відомої компанії: відео

Український боксер Олександр Усик, який наразі є чемпіоном світу у важкій вазі за версією IBF, знявся у рекламі компанії Ajax.

Ajax – це відома українська компанія, яка спеціалізується на безпеці. Зокрема, йдеться про бездротову сигналізацію.

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Український боксер, чий дебют в суперважкій вазі перенесли через прикру травму, став головним героєм реклами компанії.

Олександр знявся у декількох роликах, де він є користувачем системи, а зловмисники намагаються проникнути в його оселю.