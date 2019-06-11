Усик став головним героєм у рекламі відомої компанії: відео

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Олександр Усик
Олександр Усик / instagram.com/usykaa

Український боксер Олександр Усик, який наразі є чемпіоном світу у важкій вазі за версією IBF, знявся у рекламі компанії Ajax.

Ajax – це відома українська компанія, яка спеціалізується на безпеці. Зокрема, йдеться про бездротову сигналізацію.

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Український боксер, чий дебют в суперважкій вазі перенесли через прикру травму, став головним героєм реклами компанії.

Олександр знявся у декількох роликах, де він є користувачем системи, а зловмисники намагаються проникнути в його оселю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поймал с поличным! Друзья, сняли несколько веселых рекламных роликах с командой @ajax_systems , где я играю самого себя : разбираюсь с жуликами, выпекаю плюшки и хожу с огурцами на глазах, как аристократ. Подписывайтесь на Instagram @ajax_systems и смотрите что у нас получилось! А я включаю сигнализацию Ajax и еду на тренировку! #usyk #usyk17 #lomus #akblapin #usyksportwear #boxing #ukraine #ajaxsecuritysystem

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Ajax забытая на плите сковорода, неисправность техники или короткое замыкание не приведут к трагедии. Пожарные датчики FireProtect включат встроенные сирены, вовремя заметив дым и рост температуры воздуха. В ту же секунду система безопасности отправит вам на смартфон уведомление и оповестит охранную компанию, которая примет необходимые меры. А датчики FireProtect Plus к тому же предупредят про опасную концентрацию угарного газа.

Допис, поширений Ajax Systems (@ajax_systems)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Ajax злоумышленники не проникнут на участок незамеченными. Стоит им сделать шаг на территорию, охраняемую датчиком движения MotionProtect Outdoor, и система безопасности тут же поднимет тревогу. Hub включит сирены, отправит вам на смартфон уведомление и оповестит охранную компанию, которая примет необходимые меры. Если в доме установлены камеры видеонаблюдения, вы сможете сразу же оценить ситуацию. А радиоуправляемая розетка Socket поможет создать видимость активности в пустом доме и отпугнет жуликов.

Допис, поширений Ajax Systems (@ajax_systems)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защиту Ajax не обойти даже подготовленным грабителям. Закрасят датчик движения MotionProtect Outdoor, и система безопасности тут же оповестит о перекрытии обзора. Станут пробираться через заднюю дверь — тревогу поднимет датчик открытия DoorProtect. Уже с первых секунд вторжения включатся сирены, Ajax отправит вам на смартфон уведомление и оповестит охранную компанию. Тут уж жуликам несдобровать.

Допис, поширений Ajax Systems (@ajax_systems)

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Усик
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