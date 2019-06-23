Усик став обов'язковим претендентом на титул WBO у суперважкій вазі

Олександр Усик призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі зустрінеться з переможцем бою Ентоні Джошуа – Енді Руїс.

Про те, що Усик став обов'язковим претендентом на пояс WBO повідомляє на своєму сайті боксерська організація.

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1 червня Енді Руїс технічним нокаутом переміг Ентоні Джошуа. Для британця це стала перша поразка на професійному ринзі, внаслідок якої він втратив усі титули WBO, WBA, IBF і IBO.

Реванш з Джошуа повинен пройти до кінця року. За даними журналіста Майкла Бенсона, бій Джошуа – Руїс відбудеться у листопаді. Невідомим залишається місце проведення бою. Руїс заявляв, що хотів би битися у Мексиці, звідки родом його батьки. Джошуа наполягає на Британії.

Що стосується Олександра Усика, то українець планує дебютувати у важкій вазі восени в поєдинку з Карлосом Такама. У разі перемоги українець стане обов'язковим претендентом на титульний бій.

Останній бій Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Наразі 32-річний боксер відновлюється після травми біцепса, яку він отримав в ході підготовки до бою з камерунцем Такамом.