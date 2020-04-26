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Усик став тренером і навчає доньку боксу: щемливе відео

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Усик став тренером і навчає доньку боксу
Усик став тренером і навчає доньку боксу / instagram.com/usykaa

Непереможний український боксер Олександр Усик проводить карантин у сімейному колі. 33-річний спортсмен намагається проводити час з користю для себе та близьких.

У своєму інстаграмі Усик опублікував відео, як навчає боксу свою доньку Єлизавету, повідомляє 24 канал.

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Боксер вчить дівчинку, як оборонятися та атакувати. Усик продемонстрував декілька елементів боксу, які Єлизавете вправно повторила.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Наступний бій Усика мав відбутися 23 травня. У Лондоні боксер мав зустрітися з Дереком Чісорою. Та через пандемію коронавірусу поєдинок перенесено.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Олександр Усик Бокс
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